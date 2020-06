Sel nädalal avaldas Donald Trump, et võib protestijate, sh rahumeelsete protestijate laialiajamiseks kasutada sõjaväge. Lisaks sellele kutsus ta oma 29. mai Twitteri postituses üles, et protesteerijaid võidaks tulistada – “ ...when the looting starts, the shooting starts . ”

Ja juba kolm päeva hiljem lasi Trump politseil kasutada rahumeelsete protestijate laialiajamiseks pisargaasi – ainult selleks, et Trump saaks Valgest majast kirikusse kõndida.