Kui mõtleme korra neile, kes on need, kes enne kriisi teenindasid meid hotelli vastuvõtulauas, restoranis ettekandjatena ja väikepoes kassiirina - siis enamik neist on noored, osaliselt Y generatsiooni, aga suures osas ka juba Z generatsiooni esindajad. Nende noorte tööta jäämise ning edasise saatuse juures on võtmesõnaks see, kuidas nad defineerivad tööd ja millist rolli see nende elus mängib.