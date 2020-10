Kõigepealt väärib tähelepanu, et sedakorda räägivad keskkonnaagentuuri esindajad meile metsa netojuurdekasvust. Seni on avalikkusele esitatud andmed bruto- ehk jooksva juurdekasvu kohta ja võrreldud seda raiemahuga. Selgituseks niipalju, et brutojuurdekasv on teoreetiline arv, mida pole kunagi võimalik metsast välja raiuda. Raiutavat metsa nii palju juurde ei teki. Netojuurdekasv arvestab ka puude loomulikku väljalangemist, nii et seda võiks tinglikult nimetada „raiutavaks juurdekasvuks”. Aga sedagi vaid ideaaljuhul, tegelikkuses pole võimalik jätkusuutlikult raiuda ka kogu netojuurdekasvu ulatuses.