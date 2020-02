Kaija Teemägi: ulmefilmist tänapäeva – kuidas töötegemine päriselus välja näeb?

Ulmefilmid ennustasid, et 2020. aastal lendavad linnades autod, inimesed suudavad teleporteeruda ning mõtteid saab ekraanile manada silmapilgutusega. Põhjusel või teisel on paljud need fantaasiad jäänudki kinolinale. Kui mõelda tagasi millenniumi-ajale ja võrrelda seda näiteks eelmise aastaga, on ka töötamises päris palju muutunud. Kuigi ka siin ei ole veel mitmed ulmefilmilikud unelmad tõeks saanud, suudame me täna virtuaalselt „teleporteeruda", et tööasju ajada olenemata asukohast. Uus kümnend töötamise kontekstis tervitab ka igapäeva nähtusena roboteid, kes meie eest juba täna teevad lihtsamad ja tüütumad ülesanded ära, jättes empaatiat vajavad ja loomingulisemad tööd inimeste teha.

Eeskätt aga on muutunud mõtteviis ja suhtumine töösse, seda peamiselt meie käitumisharjumuste ja tehnoloogia arengu tõttu. Mis oli pildil viimasel aastal teisiti ja mida on oodata uuelt kümnendilt?

Samm kodukontorist kaugemale