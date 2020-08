Tahes tahtmata tekib küsimus, et miks te olete enda eelmisel varakevadel langetatud otsustega nii kaitses? Jääb mulje, nagu mõlemad erakonnad püüaksid endale ja oma toetajatele õigustada, et Reformierakonnale „ei“ ütlemine isegi läbirääkimiste alustamiseks ja ülepeakaela EKRE rüppe jooksmine on olnud ainumõeldav ja õige otsus. Kui see tõesti oleks nii, siis te ei peaks ju nii meeletu veenmisega tegelema?

Reformierakond on olnud koalitsioonis nii Keskerakonna kui ka Isamaaga.