Kaja Kallas: minister Jaak Aab ei tohiks valitsuses üksi jääda, Reformierakond võib tulla appi

Me teame juba praegu, et omavalitsustel ja riigil on raske tagada esmatasandi arstiabi, kvaliteetseid sotsiaalteenuseid ja spetsialiste eeldavaid tugiteenuseid. Lisaks on reaalsus see, et meie omavalitsused on kohati väga erinevad oma suuruselt, rahvaarvult ja elanike murede poolest. Näiteks Harjumaa ja Tartu lähiümbruse kasvava rahvaarvuga omavalitsused on silmitsi hoopis teistsuguste muredega kui Eesti äärealadel olevad piirkonnad. Alustuseks vajame sisukat arutelu selle üle, millised teenused peaksid inimesele olema tagatud kodulähedaselt ja kes nende teenuste osutamise eest vastutama peaks.

Teine teema, mis vajab riigihalduse ministri sõnul korda tegemist, on seotud maade hindamisega ja maamaksu kaasajastamisega. Maamaks on olemuselt põhjendatud, küsimus on üksnes selles, et mis on mõistlik maksumäär. Asjaolu, et maade hindamine on jäänud pikalt tegemata, on tänane paratamatus. Nüüd tuleb kujunenud olukorda tasakaalukalt lahendada, nii et inimesi ei tabaks hinnašokk.

Paika tuleb panna korrapärane ja regulaarne maade hindamine ja teavitada inimesi sellest varakult ette. Maade ümberhindamine toob tulevikus omavalitsustele suuremaid tulusid ja kui me võtame eesmärgiks omavalitsuste tugevdamise, siis see saab toimuda koos omavalitsuste tulubaasi kasvuga. Omavalitsuste tulubaas on aga otseselt seotud sellega, milliseid teenuseid ja millise kvaliteediga suudab omavalitsus inimestele kodu lähedal pakkuda. See on igati oluline teema, mille üle ühiskonnas arutada enne järgmisel aastal toimuvaid kohalikke valimisi.

Me näeme, et koalitsioonis on üha rohkem tooni andmas maailmavaatelised erimeelsused.

Seetõttu loodan, et minister Jaak Aabi plaanid maade hindamiseks ning omavalitsuste tugevdamiseks ei jäeta poliitiliste erimeelsuste tõttu valitsuses lahendusteta. Reformierakond on valmis sisukaks ja tasakaalukaks aruteluks, mida võiks pidada kiusatuseta võtta kohe poliitiline punktivõit.

Samuti soovib Reformierakond sisukat arutelu riigikogu erakondade tasandil selle üle, kuidas parandada meie vildakat ja lisatulu teenimist karistavat tulumaksusüsteemi, liikuda edasi ühtse eestikeelse haridusega ja pöörata kliimapoliitika meie pikaajaliseks majanduskasvuks. Kõigis neis algatustes on meil valitsuserakondade seas liitlasi ja loodame nendega juba lähiajal edasi liituda.