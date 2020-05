Eelnõu tuli poliitikutele ja avalikkusele kui välk selgest taevast. Erakondade rahastamise kontrollimist pea peale pöörav seadus on tulnud sügavalt Keskerakonna seest. Sellele viitavad riigikogule üle antud dokumendi metaandmed.

Seetõttu on piinlik kuulata Jüri Ratase väiteid, et tegu on juhusliku riigikogu algatusega, millest ta justkui midagi ei tea.