Kaja Kallas: selge on see, et teist sulgemist meie majandus üle ei ela. Meie lastele distantsõpe meeldib

Ühes paistavad kõik maailma teadlased olema ühel nõul – see haigus on tulnud selleks, et jääda. Võib-olla tuleb ka uusi raskeid haigusi, mis vallanduvad seetõttu, et inimesed on loodust oma tegevuse ees taanduma sundinud, ja see on vastureaktsioon. Seega me peame õppima selle riskiga elama.

Ma ei usu, et meie käitumine muutub täiesti ja kardinaalselt. Küll aga olen kindel, et mõnes valdkonnas tulnud muutused on selleks, et jääda.

Kas osutuvad tõeks stsenaariumid, kus kõik muutub ja midagi ei ole enam endine või need, kus arvatakse, et suuri muutusi meie käitumises ja ühiskonnas see kriis kaasa ei too.

Ja sellele vastates peaksime mõtlema eelkõige kolmele aspektile:

1) Tervis ja tervishoid

2) Majandus

3) Kuidas meie enda käitumine muutub.

Kahjuks kõigest ei jõua mulle antud aja jooksul detailsemalt rääkida, aga mõned märksõnad.

Kõigepealt tervisega seonduv. Kuidas on meie tervishoiusüsteem järgmiseks haiguselaineks valmis? Kas olemasolevad haiglahooned on kohandatud selliseks, et eraldi saaks nakkushaigeid ravida? Kas personal on koolitatud? Kuidas me suudame kiiresti tuvastada haiguskolded? Kuidas me suudame kiiresti eraldada haiged tervetest? Kuidas suudame kiiresti andmeid koguda ja neid kasutada?

Eesti on väike ja paindlik riik, seetõttu peaks meil olema suurepärane võimalus kasutada ära olemasolevaid digitaalseid lahendusi ja teha riigi kogutud andmed avatud andmeteks (ilma et isikute privaatsust riivataks) nii, et nende andmete pealt saaks pakkuda lahendusi.

Meie tervishoiuasutused on väikesed ja paindlikud, seda tuleb ära kasutada. Kindlasti ei tohi teha seda viga, et erameditsiin kõrvale lükata. Nende teadmistest, oskustest ja vahenditest võiks olla kõvasti abi. Ka selleks, et suurtes haiglates saaks teha eraldi osakondi ainult nakkushaigete raviks, kuid ülejäänud meditsiinisüsteem saaks jätkata plaanilise raviga. Kaitsevahendeid peab varakult varuma, samuti tegema juba ette vajalike personalikoolitusi.

Teiseks, majandus. Selge on see, et teist sulgemist meie majandus üle ei ela. Kas kõikides majandusvaldkondades taastub elu nii nagu enne kriisi? Ebatõenäoline. Turism ilmselt ei taastu nii pea. Tööstuses ja ehituses on löögid alles tulemas. Võidavad need, kelle tarneahelad on seotud lähimate riikidega, kus majandus saab toimima. Samuti võidavad pikas perspektiivis ilmselt need, kes on võtnud kasutusele rohkem automatiseerimist ja roboteid, mis ei nõua paljude inimeste füüsiliselt koosviibimist.

Turismi taastumiseks on vajalik, et suudaksime kogu elanikkonda testida, siis saaksime öelda, et siia reisida on turvaline. Sama kehtib siia tulevate inimeste puhul.