Kaljulaid ja Juske: rattateed on märksa lihtsamad kui neli rada Mäoni. Riigivalitsejad lubavad, aga ei üritagi

Keskerakonna, Isamaa ja EKRE koalitsiooni moodustamises midagi head muidugi pole, kuid isegi selles koalitsioonileppes oli vähemalt üks punkt, mida iseenesest võib tervitada. Peatükis „Transport ja taristu" on sõnastatud järgnev kokkulepe: „Edendame jalgratta kasutust läbi kergliiklustaristu arendamise. Toetame omavalitsusi jalgrattastrateegiate loomisel ja elluviimisel."

Väga tore. Väga paljud inimesed, eriti noored, kindlasti toetavad mõtet, et riik paneks õla alla omavalitsuste mõttearendusele, kuidas muuta rattaga liiklemine ohutumaks ja mugavamaks. Tallinn on juba mitu aastat tagasi linnavalitsuse tasemel rattastrateegia kinnitanud. Tõsi, selle täitmine läheb esialgu vaevaliselt. Erilist entusiasmi selle ellu viimise suhtes praegune linnavalitsuse koosseis üles ei näita. Arvatavasti tuleneb see suures osas ka sellest, et mingit entusiasmi rattaliikluse suhtes ei ole poliitilisel tasemel (abilinnapea Kalle Klandorf) kui ka ametnikkonna poolt (transpordiameti sõnaosav eestkõneleja Talvo Rüütelmaa).

Esitasime küsimusi