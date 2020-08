Möödunud aastal palus ÜRO Pagulasamet Eestis elavatel pagulastel hinnata seda, kuidas neid siin vastu võetakse ning millised on nende tulevikuplaanid. On näha, et Eesti lõimimismeetmed aitavad tugevdada siinsete pagulaste kuuluvustunnet Eestiga. Üle kolme neljandiku ligi 40-st vastajast kavatseb edaspidigi Eestisse elama jääda.