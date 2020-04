See tsitaat kuulub ühele kuulsaimale 20. sajandi Saksamaa sotsioloogile Max Weberile. See mõttetera võtab hästi kokku, miks Hiina ja Euroopa on reageerinud koroona viiruse leviku takistamisele niivõrd erinevalt.

Hiina esitleb end praegu eduloona. Ometi viitab ajalugu, et nad on teinud väga vale järelduse.