Prantsusmaa president sattus raevu peale vene kolleegi kõnet. Venemaa president Vladimir Putin üritas talle seletada, et Aleksanr Navalnõi mürgitas ennast ise, mustamaks Venemaad. Emmanuel Macron, kellel on kombeks endast arvata kui Euroopa suurest mõtlejast, tajus seda alandavana. Mismõttes tullakse teda nii labaselt hanitama? Tema pole mingi vene talupoeg, kes peaks leppima ülbe ja läbipaistva valetamisega. Toimuv on suurepärane illustratsioon vene võimude mentaliteedile, selle suhtumisele ümbritsevasse.