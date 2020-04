Karmo Tüür: Tartu tahab jälle keelata õlle Pirogovi platsil. Miks? Alltekst on üsna hirmutav

Nii samamoodi toimivad praegu meie valitsejad, olgu siis riigi või kohaliku omavalitsuse tasandil. Nad ei tea täpselt, mida antud olukorras teha. Aga midagi teha on vaja. Vaja on näidata, et kontrollitakse olukorda. Otsustavalt!

Sellepärast et nad ei tea täpselt, mida teha, aga midagi teha on vaja. Vaja on end näidata otsustava ja tegusana. Vaja on näidata, kes on peremees, kes valitseb!

Ausõna, kas see on praegu probleem, mis vajab lahendamist? Kas ja kui palju on rahvast, kes seal praegu väljas istub? Ma kõnnin iga päev kaks korda sellest platsist mööda, päeval ja hilisõhtul ja ei näe seal kedagi.

Mul on siiralt savi sellest õigusest juua Pirogovis õlut, ma ei käi seda seal tegemas. Mulle ei meeldi mõnikord tavaoludes ennast seal kukeks joonud nolkide jauramine.

AGA - see praegune keelamine on lihtsalt üks järjekordne näide sellest, et kui võimud ei oska midagi teha, siis nad karistavad. Keeldude, piirangute, käskude ja trahvidega.

Mulle ei meeldi see suhtumine, kus võimud käituvad nagu heitunud ja hirmunud lapsevanemad, kes lihtsalt omaenda abituse tõttu rahvast lastena kohtlevad. Väga ei meeldi.

Ja nüüd märksa tõsisem mure

Aga tegelikult peitub saatan detailides, nagu mulle üks jurist vahendas. Tsiteerin: „Eelnõuga antakse linnavalitsusele oluliselt suuremad võimalused kehtestada piirangud ka pärast eriolukorra lõppemist.

Sisuliselt annab volikogu oma pädevusi täitevvõimulele ehk linnavalitsusele. Sama on juhtunud ka riigi tasandil. Ainult, et see on järjekordne näide, kuidas üritatakse eriolukorra seisundit ära kasutades kehtestada piirangute seadmise võimalusi laiemalt ka eriolukorra väliselt. Ja see ei ole juhus.

Mind häirib ka see, et nii riigi kui KOV tasandil üritatakse eriolukorra kattevarjus kehtestada piiranguid kaugemasse tulevikku, sest nüüd on lihtsam need ära teha.

Seletuskirjas on ka hea loogika. Kuna määruse muutmine on ajamahukas, siis parem anname linnavalitsusele blanko veksli seada piiranguid ise ja kiiresti. Milleks seda valitavate volikogu üldse varsti vaja on, anname parem kõik otsustuspädevuse sellest loogikast lähtuvalt täitevvõimule."

