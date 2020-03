Õigemini tuleks muidugi öelda, et Tereškova mitte “oli“, vaid „on“. Esimese naisena ta ju kosmoses ära käis ning peaks siiani olema ka noorim, kes 26-aastaselt nii kõrgele ja kaugele jõudis.

Hetkel on Tereškova Venemaa Föderatsiooni Riigiduuma liige ning selles staatuses luges ta ette ühe paberi, mis tegi ta taaskord kuulsaks. Sellele paberile olid kellegi hoolsad käed kirjutanud ettepaneku stiilis: „Kõik on võrdsed, aga mõned on veel võrdsemad.“

Tõlgituna pärisellu tähendab see lause, et kõik presidendikandidaadid on seaduse ees võrdsed, aga Vladimir Putini jaoks kirjutatakse põhiseadusesse sisse erand.