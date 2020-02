Eesti Päevalehes ilmus hiljuti mitu lugu, mis rääkisid eri tahke käsitledes samast teemast. Tuuli Jõesaare artiklid (9.01 ja 22.01) tõstatasid küsimuse, kas ikka igaüks – nagu Ingvar Villido või Sass Henno – tohiks tegeleda laste vaimse suunamisega. Kärt Anvelti (07.02) loos enesetapu teinud poisist tuli esile, kui traagilised on tagajärjed, kui vaimsete raskustega üldse mitte tegelda. Paraku on Eesti koolides tõsiasi, et üle poolte laste puhul vaimsete raskustega ei tegeletagi. Üldse.