Seda polevat enam vaja, kuna meil toodetud õli on juba piisavalt puhas ja on olemas ka teisi tehnoloogiaid. Seegi kahe firma otsus näitab, et üks ajastu jääb meist järjest enam kaugemale ja meid siduvad ketid katkevad üksteise järel.

Rohepööre teeb end ise, võiks selle kohta öelda.

Kas uus õlitehas, milleks selle aasta riigieelarves on 250 miljonit, nüüd siis tuleb või ei tule?

Mida aga teha enam kui miljardi euroga, mille Ida-Virumaa lähiaastatatel saab? Kuidas päästa Ida-Virumaa?