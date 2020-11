See, et epideemiate ajal tuleb kanda maske, pole mingi uudis. Seda põhimõtet rakendati juba 1918.–1920. aasta Hispaania gripi pandeemia ajal. Maskid on vajalikud ja neist on abi. Abi on ka lihtsalt suu ja nina mitmekordse riidega katmisest – vähem kui maskist, aga siiski. Abi on sellest nii maski kandjale endale kui ka ümbritsevatele. Maski kandmine näitab hoolivust ja mõistmist, et epideemia leviku piiramiseks ei piisa ainult sellest, et kaitseme ennast. Peame kaitsma ka teisi.

Kaitsma mille eest?