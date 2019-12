Keit Pentus-Rosimannus: naisi ja raske töö tegijaid alandav ning riikide suhteid lõhkuv Helme peab valitsusest lahkuma

Riikide suhteid lõhkuv, teise riigi töökast naisest peaministrit mõnitav mõisnik Helme esindab väärtusi ja arusaamu, millel ei peaks uue põlvkonna Eestis valitsuse tasemel kohta olema.

Mis asepeaministrist ja mõisnikust Helme lamedas jutus valesti oli?

Esiteks – teise riigi peaministri isiklik ja madal ründamine on osa pikemast jadast, millega EKRE tilk tilga haaval murendab Eesti välispoliitikat.

Teiseks – villu-reiljanlik šovinistlik hoiak „igaüks jäägu oma liistude juurde” või „noore naise koht on köögis” peaks kuuluma vähemalt üle-eelmisse sajandisse ja ajama iga edasipüüdva inimese vihale.

Signaal, mille valitsuse asepeaminister Helme saatis kõigile noortele tüdrukutele ja poistele, on lihtsalt üdini vale. Kas see, mis on lubatud kirjastuse Eesti Raamat marksismi-leninismi osakonna ja ajakirja Pioneer propaganda müüjapoisist üleöö mõisahärraks moondunud Helmele, pole lubatud praegu veel 17-aastasele müüjatüdrukule ükskõik millisest välikelinnast?