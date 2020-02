Keit Pentus-Rosimannus: president oli terav, täpne ja hea

Eilne presidendi kõne on mitmed inimesed kurjustama pannud. Ühele ei sobi sobi linnujutt ja loodusele rõhu panek, teisele ei meeldi parlamendi enamusele näpuviibutamine. Minu arvates oli president oma kõnes terav, täpne ja hea. Selle asemel, et kehast kangeks tõmmata ja sarved maasse lükates vastu puhiseda, et "mis õigusega president parlamenti kritiseerib?" on kasulikum korraks rahulikult sisse-välja hingata ja oma tavapärasest tunnelivaatest lahti raputada.