Kersti Kaljulaid: ärme püüa reguleerida detailsete keeldudega kõiki oma igapäevaelu aspekte

Tagantjärele võime öelda - see lihtsalt „meie teid ja teie meid" mudel ei tööta. Gruusia on praegu NATO suurimaid panustajaid Afganistanis , ta on alati olnud valmis kaasuma aktiivselt NATO tegevusse, kindlasti ka ELi missioonidesse. Ometi ei hoidnud see nende territoriaalset terviklikkust. Jah, Gruusia ei olnud ka NATO liige. Ega meiegi sel ajal, kui pidime lootma sellele „meie aitame teid, teie meid" doktriinile - veel ei olnud. Kindral Einseln näiteks isegi ei uskunud, et meil õnnestub geopoliitilist mängu nii mängida, et meid NATO-sse võetaks. See on väga suur lotovõit, et me seal oleme.

Just see piirkonna riikide koostöö on selle kümnendi kaitseväe arengu põhiküsimus. Pea 30 aastat tagasi, kui kindral Einseln õpetas meie noortele ohvitseridele kaitseväe diplomaatia aluseid, oli selle õpetuse põhisisu sama, mis täna - sõdu kaotatakse üksi ja võidetakse koos liitlastega.

Siis võtan ma oma mälust need jutupunktid, mis suudavad 3-4 lausega selgeks teha: Eesti on tõsine riik, kes erinevalt paljudest rahulikuma minevikuga kohtadest peab silmas oma igapäevast valmisolekut reageerida kiirelt ähvardavale sõjalisele ohule. 2%. 21 tuhat reservväelast. LÕKid. Kaitseliit .

Ainus viis, kuidas mina nendes olukordades suudan säilitada rahu - mis on muide diplomaatias ülitähtis, säilitada alati rahu ja jääda sõbralikuks - on mõeldes meie kaitseväele.

Ei vajanud Trumpi utsitamist

Kohe NATO-ga liitumise järel hakkasime tööle, et NATO kaitse meie piirkonnas ei oleks vaid unistus helesinisest vihmavarjust. Eelkõige võtsime selge vastutuse Artikkel 3 mõistes: suuta kaitsta omaenda territooriumit vähemalt nii, nagu see on mõeldav 2% toel SKTst. Meie ei vajanud president Trumpi torkimist aastast 2016, juba aastal 2012 saime normatiiviga hakkama.

Aga saatuse tahtel on NATO kirderiigid pisikesed majandused, kes kõigi võimalike võimete arendamiseni ei ulatuks ka 5% panustades. Järelikult - me toetume liitlastele. Aga ühise sõjalise kaitse doktriin, ka Artikkel 5 valguses, saab edukalt ja võimalikult kiiresti, see tähendab ka võimalikult väikeste kaotustega, toimida siis ja ainult siis, kui vastav kaitsestruktuur on üles ehitatud, läbi harjutanud ja toimib.

Alles viimastel aastatel näeme, et struktuur hakkab meie piirkonnas kuju võtma, on muutunud nii tugevaks kui eFP või NATO Põhjadiviis Adažis. Alles nüüd realiseerub meie kodus see, mis on teada külma sõja ajast peale - valmisolek ühiselt kaitset korraldada põhineb rahuajal välja arendatud üksteisemõistmisel, vägede koostööoskusel, juhtimisstruktuuridel, isegi kokku lepitud ja harjutatud ühisel tegutsemistaktikal. Me peame teadma, kes teeb mida, kus ja kellele sel hetkel, kui on tarvis. See on ainus viis, kuidas NATO heidutus saab usutavalt toimida ajal, kui sõda ei pruugi olla enam midagi suurt, mis rullub üle maade ja rahvaste ja milleks valmisoleku saavutamine võtab nii kaua ja on nii aimatav, et ka teisel poolel on alati aega valmistuda.

Kiirus päästab

Tänane heidutus peab põhinema ülikiirel reaktsioonivõimel. Vähemalt kaitseväelased ja kaitsediplomaadid saavad sellest täna väga hästi aru, et just kiirus ja tuginemine varasematele harjutustele on see, mis kas hoiab ära konflikti või konflikti puhul minimeerib kaotused nii territooriumis kui inimeludes.