Kuidagi on kujunenud nii, et kuigi sa käitud terviseameti ja perearsti (nõuandetelefoni) juhiste järgi, astud kuskil ikka „vastutustundetule” inimesele üles seatud lõksu. See tabab sind sama ootamatult, nagu sõidaksid maanteel 90 alas 70-ga ja saaksid selle eest trahvi.