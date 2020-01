Keskerakondlased ei näe peaministris tõrget iseseisvate naiste vastu: Ratas üritas teha Repsist presidenti, Simsonist peaministri ja aitas Kaljulaidi riigipeaks valida

Peaminister Jüri Ratas: Vahel on kõige raskem kaitsta ennast süüdistuste eest, milles pole terakestki tõtt. Süüdistuste eest, mis on suisa absurdsed, nagu tänases Eesti Päevalehes konstrueeritud Raimo Poomi elevant. Kui seal tagatoas mõlgutatakse selliseid mõtteid ning valitseb selline maailmanägemus, siis tuleks aken lahti teha ning lasta läppunud tuppa sisse suur sõõm värsket õhku.

Keskerakond on alati seisnud selle eest, et poliitikas ja ühiskonnas oleks kõigil selle liikmetel võrdsed võimalused edasi jõudmiseks ning eneseteostuseks. Sõltumata nende soost, rahvusest, emakeelest või muudest asjaoludest. Seda kinnitavaid näiteid on aegade jooksul olnud nii palju, et neid kõiki oleks imelik hakata siin eraldi loetlema.

Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Kadri Simson: "Ma ei tea koostööle orienteeritumat inimest, kui on Jüri. Hakata otsima negatiivsust sealt, kus seda kõikide Jürit tundvate inimeste teada kindlasti pole, tekitab kummastust."

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps: Ma olen 20 aastat näinud poliitikas olles, kuidas me tasapisi räägime tegudest, väärtushinnangutest, eriarvamustest - mitte (ainult) poliitiku soost. Poom aga loob selge narratiivi - kui naissoost inimesega läbi ei saa, oled šovinist - aga meessoost inimesega on lihtsalt eriarvamus.

See on sama kategooria ajakirjanduslikku kokkuvõtet, et kui naine tõstab häält, siis ta karjub emotsionaalselt, aga mees lihtsalt selgitab asja tarmukalt. Tõesti? Kas ei tohi diskuteerida Kaja Kallase kui opositsioonipoliitikuga vaid seetõttu, et ta on naine? Ma olen täiesti kindlasti seisukohal, et ei Kaja ega keegi teine naispoliitik soovi sellist äärmiselt piiratud suhtlust.