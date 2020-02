Kesknoorte juht: ei sure me niipea ehk Keskerakonnal on noortele palju pakkuda

Kriitikute seas on traditsiooniks aeg-ajalt Keskerakonna liikmeskonda teatud tunnuste – peamiselt vanuse ja rahvuse – põhjal vastandada.

Mis puudutab rahvust, siis siin on Keskerakond olnud ja on jätkuvalt Eesti edukaim integratsiooniprojekt. Kooritsa provokatiivsele küsimusele “Kas oodata on aega, mil Keskerakond muutubki täiesti vene erakonnaks?” peab vastama eitavalt. Me oleme ka tulevikus Eesti erakond, kus koos ja sõbralikult (uskumatu, eks?) saavad eksisteerida nii eestlased, venelased kui ka teistest rahvustest Eesti inimesed, kes meie väärtusi jagavad.

Kooritsa teine suur kriitikanool on suunatud erakonna toetajate vanuse pihta. Jah, Keskerakonda toetab palju inimesi, kes on vanemas eas. Jah, Keskerakonnale on eakate toimetulek (sh pension) olulise tähtsusega. See ei tähenda kuidagi vastasseisu noortega, kellel on samuti empaatiavõime olemas ja üldiselt ka soov, et vanaema ja vanaisa väärikalt elada saaksid.

Ka noorte seas on Keskerakonna toetus märkimisväärne. Näiteks 18-24-aastaste seas oli ERR-i küsitluste kohaselt jaanuaris 2020 Keskerakonna toetus 21%. Uuringute tulemused küll kõiguvad, aga noortekogudest on Keskerakonna noortekogu üks suurimaid ja aktiivsemaid. Tegeleme