Aastate jooksul Eesti rikkamate inimeste hulka kuulunud Hillar Tederi suhted erakondadega on olnud lähedasemad kui paljudel teistel tippettevõtjatel. Raha on Teder parteidele jaganud lahtise käega ja mingit maailmavaatelist hoiakut talle selle tegevuse juures külge kujutleda ei kipu olema võimalik: rahasüste on saanud Keskerakond, Reformierakond, Isamaa ja isegi sotsiaaldemokraadid. Kahele suurele on ta andnud kõige rohkem. Puhas pragmaatika: üks neist kahest on ju ikka pumba juures. Olgu siis Toompeal või all-linnas, mõlemaid võib vaja minna. Aga igaks juhuks annan enam-vähem kõigile – iial ei tea, kelle teene võib ära kuluda.