KOLUMN | Epp Petrone: arstid lähevad justkui sõtta, aidakem neid

Elame erakorralisel ajal. 500 aastat tagasi sai inimene elada lokaalselt ja heas õndsuses, kuni nn katkulaine oli käes. Meie elame tänu ülemaailmsele infovõrgustikule olukorras, kus „õnnetus hüüab tulles”.

Kahjuks jäi terviseametil see hüüe tõsiselt võtmata ja oleme jõudnud COVID-19 leviku järgmisse faasi. Kuskil meie hulgas on need nõrgad kopsud, kus areneb viirus juba haiguseks.

Kuidas on plaanis tagada „lahingusse minevate” meditsiinitöötajate tagala? Samal ajal, kui meditsiinitöötajad elusid päästavad, on neist väga paljudel kodus noorem põlvkond. Lapsed ise ei haigestu raskelt, ent nad kannavad viirust edasi.

Oma mõttega jõuan sinna, et kõige mõistlikum on olemasolevad lasteaiad muuta kiirelt ümber, nii et need on avatud vaid meditsiinitöötajate lastele – vajaduse korral ka kooliealistele.