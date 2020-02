KOLUMN | Epp Petrone: neetult huvitav aeg. Kuidas viiruspuhangust võimalikult palju õppida?

„Elagu sa huvitaval ajal!” Seda ütlust tuntakse sajandeid kui Hiina needust. Kogu planeeditäiele, kes me ühiselt valge roti aastasse sisenesime, on see needus küll täiega täide läinud. Korraga on nii huvitav! Austraalias, USA-s, Iraanis, Inglismaal – ei tea enam, kuhu vaadata ja kuidas kõike protsessida. Siis hüppab välja üks uus viirus ja algab globaalse tõsieluzombisõu lehekülg meie neetult huvitava aja ülihuvitavaks kujuneval aastal.