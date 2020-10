Ajal, mil tulihingelised abielu pooldajad ja abielluma sundijad arutavad, kas abielu tohib sõlmida ainult mehe ja naise vahel või on selleks veel teisi võimalusi, ei ole arutlejad märganud, et abielu kui institutsioon on surnud. See on kasutu ja on kolinud ajaloo prügikasti, kui ahistav piirang elada nii, nagu inimene päriselt tahab.