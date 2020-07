Kui rikas mees tahtis saada päästetud ning kinnitas Jeesusele, et ta on kõiki käske pidanud, ütles Jeesus Luuka evangeeliumis: „Üks asi on sul veel vajaka: müü ära kõik, mis sul on, ja jaga vaestele, ja sul on siis aare taevas, ning tule, järgne mulle!” Aga seda kuuldes jäi ta päris kurvaks, sest ta oli väga rikas. Aga nähes teda kurvastavat, ütles Jeesus: „Kui vaevaliselt lähevad rikkad Jumala riiki! Sest hõlpsam on kaamelil minna läbi nõelasilma kui rikkal Jumala riiki.”“

Suur osa ühiskonnast on õnnemängurid, kes proovivad saada raha teiste ahnuse arvelt. Lihtsalt saadud rahast unistavad kõik. Lotovõit on üks selline, erinemata oluliselt kasiinost vms patuärist. Loto eelis kasiino ees on võimalik päris võit – tuledki mängusaalist suurema rahaga välja, kui sinna sisse läksid.

Ehk suudab äsjane megavõitja saadud kullapajaga elu lõpuni ära elada, ei larista ja ei prassi, ei tegele investeerimisega, mis ta kiiresti lagedaks teeb. Kuid