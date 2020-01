KOLUMN | Janek Mäggi: mida silmakirjalikum, seda parem? Aju on vaba!

Liha on kurat, tapmine on võigas. Kapsas nutab, kui ta peenralt lahti lõigata. Puhkus on õilsam reostus kui töö. Sõnavaht ja mõttemäda lämmatavad vaikiva nõusoleku, et mitte olla põlatud.

Tähtsad inimesed paiskavad õhku detsibelle, mis purustavad kõrvakile ja topivad aju täis verist vatti, millega on tupsutatud sinu enda haavatud kohti. Sest tappa sa saad. Iga päev. Ole süüdi või mitte. Selle eest, et sa ei sõida elektriautoga, kuigi peaksid käima jala. Ja selle eest ja selle eest ja selle eest. Sul ei olegi enam valus, sa annad endale aru: selleks, et väljast ilus paista, tuleb seesmine täielikult ohverdada.