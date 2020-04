KOLUMN | Janek Mäggi : teie elu ei lähe niikuinii kellelegi korda. Miks peaks minema teie surm?

Ma ei saa aru inimestest, kes soovivad eriolukorrast väljuda. Mida te endast mõtlete, kulla kaasmaalased? Millega te rahul ei ole? Kuidas te aru ei saa, et me peame kaitsma inimeste elusid?! Te ei kannagi maski? Arvate, et olete sama võimas kui Jeesus Kristus ning tõusete kolmandal päeval surnuist üles? Unistage ainult! Teie patukoorma juures!