Eelmisel nädalal sattusin vestlema naistega, kellest üks tunnistas poolsosinal, et 2020 on üks tema elu ilusamaid aastaid. Ei, ta ei saanud head töökohta ega leidnud armastust, ei olnud ka „eesliinitöötaja”, keda imetleti ja hiljem presidendi vastuvõtul autasustati. Sellele vaatamata tunneb ta ennast koroonaajal nii hästi, et tahaks kõndides võtta tantsusamme.