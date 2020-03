KOLUMN | Kaire Uusen: kui me seda ei enneta, lööb kriis taas nõrgemaid

2009. aasta masu lõi Eestis eriti valusalt just tavalisi inimesi, samal ajal kui Lääne-Euroopa tööline koges sageli langust peamiselt emotsionaalselt ja imestas siiralt, kui kuulis siinsest palgakärpest. Nüüd võib karta, et kordub samasugune stsenaarium.

Praegu ei ole küll veel võimalik koroonaviiruse tagajärgi ennustada, sest kriis, mida inimesed tunnetavad, on kestnud vaid mõned päevad. Kuid näen märke, et Eestis kaotavad taas nõrgemad. Meie vaesemate sotsiaalkaitse ei ole kümne aastaga märkimisväärselt paranenud, peale selle on meil suur hulk inimesi, kel puudub isegi ravikindlustus. Võtkem näiteks loomeinimesed. Oleme ravikindlustusega kaetuselt Euroopa Liidu kehvemate seas. Või võtkem noored. Nendega sõlmitakse palju käsunduslepinguid, mis ei loo neile piisavat turvavõrku.

Noored on tööl just neis ettevõtetes, mis on riskirühmas (teenindussektor, hotellindus, turism, igasugused ajutised tööd jne) või mille turg kukub esimesena. Ettevõtjate pakutud meetmed või ka praegune töötutoetuste süsteem ei soosi selliseid töötajaid.