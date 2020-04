Kas telesaatejuhi surm muudab Rootsi kriisiaegset käitumist? Kolmapäeva õhtul tuli teade, et COVID-19-sse suri 51-aastane Rootsi saatejuht Adam Alsing. Seni on maailm kritiseerinud Rootsi leiget võitlust viiruse levikuga ja hirmu puudumist, kas nüüd on oodata uusi tuuli? Ilmselt üksnes natuke.

Teises äärmuses on Taani, kes on kehtestanud Eesti omadega sarnased karmid piirangud. Ometi lahendavad Põhjamaad laiemalt vaadates kriisi siiski üsna ühtemoodi. Kuidas ja miks?