Kaasajal ei ole korteris noorel vemmeldaval verel ohjeldamatu vaba ajaga suurt midagi peale hakata väljaspool nutiseadmete lummust. Mängu-uurija Astrid Tuisk on tõdenud viimase aja suurimaks lapsepõlvemuutuseks vanemate poolt laste aja täiesti täis organiseerituse. Kui lapsevanem, õpetaja või treener ülesandeid ei jaga, on noor inimene segaduses. Ta on harjunud etteantud ülesannetega. Kaheksaks kooli, siis kolm korda rohkem koduseid ülesandeid kui Soomeõpilastel, otsa huviharidus.

Töötavatel vanematel on aastas kuu puhkust, ainuüksi suvine koolivaheaeg on sellest kaks kuud pikem.