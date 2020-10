Infomoonutused ei ole mingi kaasaegne leiutis, meenutatagu Cicero aegu või kasvõi „Mein Kampfi.“ Selle kuuendas peatükis kinnitab Hitler rahva enamuse olevat oma loomult ja vaadetelt nii feminiinse, et nende mõtteid ja tegusid juhivad ratsionaalse mõtlemise asemel hoopis tunded. Rahvamassi tunded olevat aga lihtsad ja hõlpsasti mustvalgelt vastandatavad. Kui pole armastus, on vihkamine; mis pole tõde, on vale. Sellele lihtsale tõdemusele ehitas propagandaminister Joseph Goebbels üsna üheplaanilise sõjaõigustamise masina. Kui sama Goebbelsi plaani kasutada olevikus ühe erakonna poolt ühe rahva meelsuse äratinistamiseks, siis näeks see välja nii.