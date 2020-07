Saade ise on ajapikku muutunud, nüüd on lisandunud ka saade, kuhu saab ise salvestatud sõnumeid jätta, kuid repertuaar, millega õnne soovitakse on järjepidevalt sama.

Georg Ots, Heli Lääts, Mati Nuude, Jaak Joala, Boris Lehtlaan, Silvi Vrait… Lood aastatest 1950-1980, viimane dekaad neist on juba üsna progressiivne. Juba lapsena ma ootasin seda, millal selles saates hakkavad kõlama lood Alice Cooperilt või Motörheadilt, aga tühjagi. Ikka sama Georg Ots.

Mis küll selle müsteeriumi põhjus võiks olla?