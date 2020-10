Jah, toiming võib neilegi hingevalu valmistada, kuid mõned inimesed on sellest intiimsest asjast teinud endale poliitkaika, mille vibutamisega loodetakse ühiskonnas edu saavutada. Teiste õnnetuse, võib-olla isegi meeleheite ja pisarate arvel…

Nad on andnud oma kaikavibutamisele positiivse tausta ja nimetavad seda sündimata laste elu eest võitlemiseks. Üsna pretensioonikalt on nad hakanud loodete eestkostjaks.

Mõned neist vibutajatest on meil klerikaalse taustaga. Nad lausa nõuavad, et raske otsuse ees seisev naine valiks kahest halvast halvema. Nemad nagu teaksid paremini ja näeksid inimese sisse ning nõuavad ja nõuavad kaunis ultimatiivses vormis.

Kas siis nõnda näeb välja südamearmastus ligimese vastu? Või on see hoopis pastorlik omavoli ja tõredus, mille kujutamise poolest on kirjandusklassika nii rikas?

Pühakiri ei ütle abordi kohta ainukestki sõna. Vana testament loetleb 613 karistusväärset tegu, kuid nende hulgas ei ole sellist, mille me võiksime kvalifitseerida raseduse katkestamiseks.

Ehk sel kaugel piibliajal seda ei tehtudki?