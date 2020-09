KOMMENTAARIUM | Eerik-Niiles Kross: Eestile ei ole otseselt halb ei Trump ega Biden

Eesti Päevalehe uues rubriigis avaldame parimad palad kommentaariumist. Järgnev Eerik-Niiles Krossi arvamus on pärit Mihkel Märtensi artikli "USA valimised näitavad, et mõlema suurpartei nägu on muutunud." kommentaaridest.

Meie kohalikud USA analüüsid toovad sageli meelde vana anekdoodi. Kui sakslane vaatab elevanti, siis ta mõtleb, kuidas ta tööle panna, prantslane mõtleb kuidas teda süüa, aga eestlane mõtleb, et huvitav mida elevant minust mõtleb. Märtensi lugu on märksa asjalikum ja algatuseks soovitan see rahulikult läbi lugeda. (Rahustuseks võib muidugi ka öelda, et tavaliselt elevant meist ei mõtle).

USA poliitiline maastik on tõepoolest mõneti muutunud, aga eks erakondade rõhuasetused ja retoorika peegeldavad siiski ühiskonnas tegelikult leiduvaid probleeme ja vajadusi. Ehk et erakonnad on valija nägu, mitte vastupidi. Ei taha kõlada vasakpoolselt, ent USA keskklassi suhteline vaesestumine on statistiline fakt. Perioodil 2000 kuni 2016 ei tõusnud poolte ameeriklaste reaalsissetulek ja kui 1974 teenis 1% rikkamaist 9% SKP-st siis 2008 juba 24%. Vasakule ja paremal radikaliseerumine või ütleme, nõudmiste intensiivistumine, on küllap, vähemasti osalt selle protsessi tulemus.