KOROONAKOGEMUS | Kati Lindström: Mis koroona? Jaapani jaoks tuleb kõigepealt olümpia, siis tükk tühja maad ja alles siis inimeste elud

Sel nädalal möödus üheksa aastat Fukushima katastroofist. Koroonaviiruse varjus möödus see päev rahvusvahelise üldsuse jaoks üsna märkamatult. Jaapani peaministri Shinzo Abe otsusel jäi koroonahirmus ära ka iga-aastane mälestustseremoonia Tokyo südalinnas - riigipea eelistas oma kõne pidada turvalises stuudioruumis telekaamerate ees. Kui Jaapan kuuluks nende riikide hulka, kus on kasutusele võetud karmid viirusevastased meetmed, ei oleks selles midagi üllatavat. Ent seda Jaapan ei ole. olümpiamängude tõrvikujooks, mille Kreeka etapp just reedel tühistati, peaks endiselt algama 26. märtsil Fukushima 20-kilomeetrisest evakuatsioonitsoonist.

Et Nõukogude Liit 1986ndal aastal Tšornobõli õnnetust üritas kinni mätsida, ei üllata ilmselt kedagi. Et aga demokraatlik riik 2011. aastal ei suutnud selgelt õnnetuse ulatust selgelt avalikkusele kommunikeerida, on mõnevõrra üllatavam. Katastroofijärgsed esimesed päevad oli valitsus põhimõtteliselt vait või saatis pressile ilma igasuguse selgituseta andmetabeleid. Evakuatsioonikäsud olid ebaselged, mistõttu osa inimesi sattus nii-öelda vihma käest räästa alla: radiatsiooni hulk teatud piirkonnas sõltub sellest, kuhu tuul selle kannab, ja kolme, kümne ja kahekümne meetri raadiuses tõmmatud arbitraarsed ringid ei peegelda reaalset ohtu. Alles viis ja pool nädalat peale õnnetust evakueeriti inimesed tõsiselt saastatud Iitate ja Namie omavalitsustest elektrijaamast loodes, väljaspool 20 kilomeetri raadiust.

Koroonaviirus oli seega jumala kingitus, mis avalikkuse mõtted mujale viib. Häda on vaid selles, et avalikkus ei usu ka seda, et olümpiamängude turvalisus koroonaviiruse pandeemia kontekstis tagatud on. Sel ajal kui ülejäänud maailm piirab avalikke kogunemisi täielikult või osaliselt, valmistub Jaapan endiselt suurejooneliseks tõrvikujooksuks ja olümpiamängudeks. Tõele au andes tuleb tunnistada, et kuni möödunud reedeni puudus Abel tegelikult seadusandlik vahend eriolukorra kuulutamiseks. Kuid puudulik kriisikommunikatsioon ja pikk pea liiva sisse peitmine nii Fukushima kui koroonaviiruse kontekstis on viinud olukorrani, kus tema valitsuse usalduskrediit on äärmiselt madal ja turvalisuslubadused väheveenvad.

Ühelt poolt on Abe jaoks kindlasti tänuväärne, et tähelepanu Fuksuhima radiatsiooniohult eemale juhiti. Ametlikult on radiatsiooniga kõik kontrolli all ja ülesehitamise loosungi all peetavate olümpiamängude ohutus tagatud. Ent kodanikuühenduste mõõtmised avastasid olümpiaküla J-village territooriumi lähedalt väga kõrge radiatsioonitasemega alasid, mille valitsus alles peale IOC sekkumist ära saneeris. Tõrvikujooksu seitsmes etapp möödub aga vaevu 2,3 kilomeetri kauguselt kurikuulsast Fukushima Dai-ichi elektrijaamast, kus sulanud tuumakütus endiselt rusude sees lebab, ilma igasuguse sarkofaagita.

Vastuolulised sõnumid, vaikus ja kinnimätsimine on viinud usalduse Abe ja riigiametite vastu kriisisituatsioonis madalaks. Läbipaistvuse huvides avalikesse kohtadesse paigutatud välismaised dosimeetrid vahetati välja jaapani omade vastu, väitega, et Jaapanis on teised turvastandardid. Turvalise baasradiatsiooni näitajaid muudeti. Kodanikuühendused avastavad kõrget radiatsiooni aladelt, mille valitsus väidab olevat turvalise. Kõik need juhtumid on viinud olukorrani, kus Abe motiivides kaheldaks isegi siis, kui ta käituks rahvusvahelise teadlaste konsensuse järgi. Näiteks on tal võimatu ellu viia ekspertide soovitust lahustada rohkem kui miljon tonni elektrijaama ladestunud triitiumi sisaldusega vett Vaiksesse ookeani, sest keegi ei usuks selle turvalisusse.

Avalik suhtlus muutuvas kriisis

On oluline meeles pidada, et nii kiirelt arenevas kriisis nagu seda oli Fukushima õnnetus või ka tänane koroonaviiruse pandeemia, toob iga tund ja päev uusi teadmisi. Vastavalt sellele, milliseid rahvastikugruppe kriis puudutab ja kuidas areneb meie teadmine kriisi põhjustest, võivad vajalikud meetmed täna olla kardinaalselt erinevad otsustest, mille tegime eile. Kurb tõsiasi on, et mida rohkem meil on haigeid, seda paremini teame me, kuidas koroonaviirus käitub, mistõttu võib juhtuda, et tänane WHO soovitus on eilsega vastuolus. Lisaks peavad spetsialistid mõtlema sellele, mis võib juhtuda homme: kui on oht, et lendab õhku ka Reaktor 2, on selle ärahoidmine prioriteet Reaktor 1 kahjutukstegemise ees. Viiruse puhul ei saa mõelda vaid tänastele haigetele, vaid näiteks intensiivravi võimekusele homme ja järgmise viirusepuhangu ajal, näiteks sügisel.

Taoline sügavalt erialane teadmine on harva laiemale publikule kättesaadav ning selle selgitamine pidevalt muutuva kriisi olukorras võimatu. Niisuguses olukorras on äärmiselt oluline, et inimestel on usaldus sõnumitooja vastu, et poliitiline eliit räägib spetsialistidega ühte keelt ja et otsuseid - ka ekslikke - ei rünnataks poliitilistel motiividel. Reha, millele Abe astus 2011. aastal ja millel trambivad paljud teisedki ühiskonnad, on usaldusväärse info puudumine marginaalsetes kogukondades ja riigikeelt mitte valdajate seas. Peab meeles pidama, et mida marginaalsem on ühiskonnagrupp, seda haavatavam on ta radikaalsetele kriisimeetmetele ja seda väiksem on tema eelnev usaldus süsteemi vastu. Kui Libeeria valitsus 2014. aasta ebolapuhangu ajal Monrovia vaeseima slummi karantiini pani, puudus viimastel toit, vesi ja usaldus, viies ülestõusu ja surmaga lõppenud tulistamiseni valitsusvägede poolt. Et meetmeid jälgitaks, peavad inimesed uskuma, et need on põhjendatud ja et nende kehtestajad käituvad laiema üldsuse huvides.

Kriis teaduse eitamise ajastul