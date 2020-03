Esimesed COVID-19 teated tulid Hiinast, Wuhanist. Ning sellest lugenud njuujorklased märkisid, et eks viiruseid ikka teki, kord siin, kord seal. Ja kui pärast tulid teated, et viirus on jõudnud juba Seattle'sse, rahustasid njuujorklased end, et kas pole see mitte teisel pool riiki.

Aga miks leiab autor, et ehk oleks praegu paslik kuulutada siiski välja sõjaseisukord?

