Kristen Michal laste põllule saatmisest: kilplaste teine tulemine ehk valmib plaan, mis Põhja-Koreale meeldiks

Majandusvaldkonna, elu tundmine aga ütleks sinna otsa, et kui lastel asenda haridus kastitõstmisega ja inimeste vaba loovus valida enda kutse või võimalus suurema lisaväärtusega tööd lihtsama asemel, siis saame vaesema rahva. Sest lihtsamate tööde tegemine teeb meid tervikuna vaesemaks. Ja sellepärast on alati vaja lisatööjõudu, kes teeb lihtsamaid asju, kui meie areneme ja teeme palju keerulisemaid, kallemaid ja paremini makstud töid. Suund peab olema jõukuse kasvatamine.

Lapstööjõud vagude vahel on taas näide pikemast jadast probleemidest mida Rahvaliidu steroididel järglane EKRE siinkandis ise kokku pusinud. Seekord siis veeti alt põllumehi, öeldes, et vajalik lisatööjõud peab olema läinud 31.juuliks. Eelmine pakkumine oli kaitsevägi kapsaste kallal askeldamas? Mõlemad on täpselt sellised mõtted, mida saaks delegatsiooniga Põhja- Koreas tutvustada, mõistvaid noogutusi tuleks mõlemalt poolt. Sealkandis muidugi uuritaks, kas meie kaitsevägi on siis nii kehv, et kui juba saadeti (EKRE) põldudele, miks veel lapsi on vaja?