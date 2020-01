Kristen Michal perekonnaseaduse referendumist: Kellele on kasulik, et Eesti rahvas jaguneks seejärel võitjateks ja kaotajateks?

Kellele on kasulik, et Eesti rahvas jaguneks seejärel võitjateks ja kaotajateks? Märgiks, mis püsib veel kaua ja kindlasti toob tagajärjeks populaarkonservatiivide soovi reklaami postkasti saatmise kõrval piiluda riigi sildi all inimeste koju ja pisut magamistuppa.

Eesti ajaloo ja riikluse DNA pealiin on vabadus, iseolemine. Esiisad võitlesid, vanemate põlvkond laulis ja meie lapsed on sünnist vabad. Vabal maal, vabad poisid ja tüdrukud. Kellele võõras ei ütle, kuidas elada, muud keelt rääkida ja õige mõelda. Seda äraspidisem on tundmus, et ise asume selle võõra rolli, kes ütleb kuidas keegi teine elama peaks.

Kuidas muudmoodi mõelda Keskerakonna ja EKRE ühisest plaanist korraldada maksumaksja raha eest küsitlus? Muidugi, mitte küsides ainukese küsimuse, mis tegelikult oleks kohane -

kas Keskerakonna ja EKRE armastuseta kooselu on lubatav? See on ju tegelik küsimus, mida terve Eesti varsti pea aasta üle elab. Rahva vastus valitsusele ilmselt ei meeldiks. Seetõttu on plaan kohalike valimiste päeval küsitleda inimesi hoopis … perekonnaseaduse kehtivuse teemal.