Kui kedagi tuli kaitsma advokaat, kes kaitses tavana sportliku soengu ja jõulise eluviisiga tegelasi, oli ka avalikkusel selge, et tegemist on klassiga tegijaga. Korrates vana teadmist, et kaitsja või esindaja valik võib vahel saada märgilisemaks, kui kaitstava huvides.

Martin Helme poolt Eestile valitud esindaja paistab seda kahe jalaga rehale astumise klassikasse kuuluvat tõde elegantselt kordavat.