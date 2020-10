Me oleme kahe aastaga langenud inimväärikuse mitte hindamise skaalal väga kriitilisse punkti ja Jüri Ratase järjekordne vabadus ei too meid sellest mudast välja. Toob see, kui peaminister seekord ka päriselt tegudega oma sõnade eest seisab. Vähemuste kiusamine ei ole kooskõlas ei Eesti riigi loomise mõttega ega demokraatlike väärtustega. Demokraatliku riigi juhid ei saada lihtsalt oma inimesi riigist minema!