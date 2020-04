Selle kõne üle oli mul väga hea meel, see andis märku, et riigis käiakse üht jalga ning mõistetakse, et tuleme kriisiga toime vaid koos tegutsedes. Nüüd aga kritiseeris president Kaljulaid Tallinna linnavalitsust telekanalis PBK koroonakriisile pühendatud uudistesaate eest. See kriitika pole aga kohane.

Kas tõesti ollakse nii sinisilmsed, et kohe, kui viirus tabas, hakatakse otsekui imeväel ETV+ vaatama?