On selge, et vanema Helme väljaütlemine on EKREle omane pelk retooriline sõnakõlks, ei muud. Selle laad võib olla küll võõras, aga tänasel päeval ühtegi ühiskonnagruppi Eesti Vabariigis taga ei kiusata ja kellegi inimväärikust ei alandata. Nimetage mulle üks kodanik, kes oma seksuaalse sättumuse tõttu riigi survel piiri taha on saadetud. Üks ainuski.