Praegu tähistatakse meedias ning Vabaduse väljaku näituse ja mitme üritusega 1980. aasta Moskva olümpia Pirita purjeregati 40. aastapäeva. Sellest jääb mulje, et okupandid tõid „õnne Eesti rahva õuele”.Tähtteosest, Pirita olümpiapurjespordikeskusest on mul aga isiklikud kogemused, nii et järgnev lugu põhineb faktidel. Osalesin 1973. aastal Avo-Himm Looveeri juhitud arhitektidegrupi koosseisus arhitektuurivõistlusel ja pälvisime Moskva ees lömitanud ametivõimudele ebameeldivalt esimese auhinna.