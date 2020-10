LGBT ühingu juht Mart Helmele: kas see ongi see traditsiooniline pere, kus isa meelisteema on võõraste seks?

Ma ei plaani kolida ei Rootsi, ei Kanadasse ega ka kuskile mujale välisriiki, kuhu te mind pidevalt saadate. Ma jään siia, kus olen sündinud ja kasvanud. Jään siia, kus on minu kodu, minu perekond, kus kasvab minu laps. Jään siia, kus ma maksan muuhulgas kinni ka Teie ja teiste EKRE meeste ja naiste pensioni ja muud hüved. Jään siia kasvatama perekonda, mis teile nii suureks pinnuks silmas on, et riigitöö asemel nii palju auru rahvahääletusse panete.

Mida näitavad teie suhtumine, teie prioriteedid? Mina loen sellest välja, et Eesti ministri silmis on üheks kõige suuremaks Eesti vaenlaseks inimesed, kes siin riigis elavad, kes panustavad Eesti majandusse, ühiskonda ja kultuuri - kolme olulisse valdkonda, mida EKRE nii suurelt lubas Eestis parandada, kui osutub valituks. Tõde on aga see, et valitsuses olles ei ole nad peale ühiskonna lõhestamise suurt midagi teinud. EKRE ninad tegelevad ainult inimeste vastandamise eskaleerimisega, samal ajal kui enamus vaatab pealt ja osad peavad seda isegi normaalseks. Ikkagi ju Eesti päästmise nimel. Millise Eesti? Kas te tõesti arvate, et pärast sellist üksteise vastu ässitamist me saame veel Eestist rääkida? Mina kardan, et ei saa.

See ei ole see koht, kus me vaatame otsa LGBT+ inimestele ja peredele ning ütleme, et nemad on süüdi ühiskonna lõhestamises ja et nemad teevad propagandat, mis Eesti riigi välja suretab. LGBT+ inimesed on siin, meie Eestis, olnud sama kaua kui kõik teised - nad maksavad makse, käivad tööl, püüdlevad enda õnne poole, panustavad iga päev meie ühiskonda. Need inimesed on teie naabrid, tööandjad, kolleegid, koolikaaslased. Ühiskonda lõhestavad need, kes kunstlikult loovad vastasseisu meie oma inimeste vahel. Ma räägin Teist, Mart Helme ja Teie mõttekaaslased!

Härra siseminister, ma tõesti ei taha välismaale kolida ega Teie sängi ronida. Kuid häiriv on lugeda, kuidas täiskasvanud inimene - minister - räägib rahva voodielust. Kas see ongi see traditsiooniline pere, kus isa meelisteema on võõraste seks?