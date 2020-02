Mis puutub abi vajadusse, siis see on ilmne - kolmas ja neljas ja järgmised lapsed lisavad kulu nii lastega seotud kuludesse kuid ennekõike leibkonna üldkuludesse nagu eluase ja transport. Kõike on vaja rohkem - suuremat elamist, rohkem mööblit ja rohkem võimalusi oma lastele võrdseid konkurentsitingimusi pakkuda.

Lisanduvad lapsed võtavad ennekõike ressursina kõige rohkem vanemate aega. Seda aega, mida võiks kulutada kultuurile, enesearendamisele ja reisimisele. Eelnev on ka põhjus, miks võib pidada õigustatuks näiteks lastetusmaksu sisseseadmist. Lastetusmaksu kaitseks võib sõna võtta poliitilise spektri kõikidest servadest.