LUGEJA KIRI | Matti Silla: relv teeb vabaks

Hiljuti toimunud tulistamine, kus joobes isik tappis kaks ning vigastas kolme inimest, on üks näide. Peale taolisi sündmusi on kuulda meedias ja ka igapäevakontaktide kaudu üleskutseid relvade kättesaadavuse piiramiseks.

Tihtipeale ei ole need üleskutsed argumenteeritud ning nõjatuvad emotsioonidele. Näiteks, öeldakse, et "kui palju me (s.o riik) siiski tunneme neid inimesi, kelle kätte me neid relvi usaldame (s.o tulirelvi)". Või, "inimestel ei tohiks olla sõjapidamiseks kasutatavaid automaatrelvi, sest need on mõeldud tapmiseks".

Tekib küsimus, kui suures osas võib riik piirata relvade kättesaadavust oma kodanikele.